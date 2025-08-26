Обладатель Кубка Стэнли Гончар ответил, как относится к возможному включению в Зал славы

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар рассказал, как относится к возможному включению в Зал хоккейной славы. Напомним, ранее канадский портал TSN заявил, что Гончар может попасть в число номинантов на включение в Зал славы в следующем году.

«Не знаю, это не от меня зависит. Всё в моей карьере уже сделано. Если меня выберут — отлично, если нет — тоже хорошо. Конечно, это приятная галочка, но не критично», — приводит слова Гончара RG.

Напомним, Гончар — серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2008/2009.