Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Амур, результат матча 26 августа 2025, счёт 1:2, Кубок губернатора Челябинской области

«Амур» в овертайме был сильнее «Лады» в матче Кубка губернатора Челябинской области
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между тольяттинской «Ладой» и «Сочи». Победу со счётом 2:1 в овертайме одержал хабаровский клуб.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян) – 13:33 (5x5)     1:1 Свечников (Заседа, Мищенко) – 14:48 (6x5)     1:2 Заседа – 60:27 (3x3)    

На 14-й минуте первого периода Андрей Обидин с передач Данила Башкирова и Андрея Алтыбармакяна открыл счёт во встрече. Спустя минуту Евгений Свечников восстановил равенство в счёте. Ассистами отметились Матвей Заседа и Иван Мищенко. Во втором и третьем периодах команды голов не забили. В овертайме бросок Матвея Заседы принёс победу «Амуру».

В следующей игре Кубка губернатора Челябинской области «Лада» сыграет с «Трактором», «Амур» — с «Сочи». Оба матча состоятся 28 августа.

Календарь Кубка губернатора Челябинской области
Таблица Кубка губернатора Челябинской области
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android