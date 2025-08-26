«Амур» в овертайме был сильнее «Лады» в матче Кубка губернатора Челябинской области

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между тольяттинской «Ладой» и «Сочи». Победу со счётом 2:1 в овертайме одержал хабаровский клуб.

На 14-й минуте первого периода Андрей Обидин с передач Данила Башкирова и Андрея Алтыбармакяна открыл счёт во встрече. Спустя минуту Евгений Свечников восстановил равенство в счёте. Ассистами отметились Матвей Заседа и Иван Мищенко. Во втором и третьем периодах команды голов не забили. В овертайме бросок Матвея Заседы принёс победу «Амуру».

В следующей игре Кубка губернатора Челябинской области «Лада» сыграет с «Трактором», «Амур» — с «Сочи». Оба матча состоятся 28 августа.