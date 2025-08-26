«Амур» в овертайме был сильнее «Лады» в матче Кубка губернатора Челябинской области
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между тольяттинской «Ладой» и «Сочи». Победу со счётом 2:1 в овертайме одержал хабаровский клуб.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян) – 13:33 (5x5) 1:1 Свечников (Заседа, Мищенко) – 14:48 (6x5) 1:2 Заседа – 60:27 (3x3)
На 14-й минуте первого периода Андрей Обидин с передач Данила Башкирова и Андрея Алтыбармакяна открыл счёт во встрече. Спустя минуту Евгений Свечников восстановил равенство в счёте. Ассистами отметились Матвей Заседа и Иван Мищенко. Во втором и третьем периодах команды голов не забили. В овертайме бросок Матвея Заседы принёс победу «Амуру».
В следующей игре Кубка губернатора Челябинской области «Лада» сыграет с «Трактором», «Амур» — с «Сочи». Оба матча состоятся 28 августа.
