«Барыс» проиграл клубу ВХЛ «Магнитке» на старте мемориала имени Ивана Ромазана

Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл первый матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались астанинский «Барыс» и клуб ВХЛ «Магнитка». Победу со счётом 2:1 одержал клуб ВХЛ из Магнитогорска.
На 10-й минуте первого периода Андрей Козлов открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. На 18-й минуте третьего периода Матвей Галенюк забил второй гол «Магнитки» в матче. Спустя минуту Семён Симонов сократил отставание «Барыса» до минимума, однако на большее казахстанского клуба не хватило.
Отметим, что в следующем матче мемориала имени Ивана Ромазана «Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Магнитка» — с «Металлургом». Обе встречи состоятся 27 августа.
- 26 августа 2025
