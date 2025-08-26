Скидки
Барыс — Магнитка, результат матча 26 августа 2025, счёт 1:2, мемориал имени Ивана Ромазана

«Барыс» проиграл клубу ВХЛ «Магнитке» на старте мемориала имени Ивана Ромазана
Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл первый матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались астанинский «Барыс» и клуб ВХЛ «Магнитка». Победу со счётом 2:1 одержал клуб ВХЛ из Магнитогорска.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Козлов (Фёдоров, Гололобов) – 09:54 (5x5)     0:2 Галенюк (Шетле) – 57:55 (5x5)     1:2 Симонов (Ляпунов, Бреус) – 58:53 (6x5)    

На 10-й минуте первого периода Андрей Козлов открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. На 18-й минуте третьего периода Матвей Галенюк забил второй гол «Магнитки» в матче. Спустя минуту Семён Симонов сократил отставание «Барыса» до минимума, однако на большее казахстанского клуба не хватило.

Отметим, что в следующем матче мемориала имени Ивана Ромазана «Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Магнитка» — с «Металлургом». Обе встречи состоятся 27 августа.

Календарь мемориала имени Ивана Ромазана
Таблица мемориала имени Ивана Ромазана
