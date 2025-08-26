Генменеджер «Авангарда» Сопин: с такой организацией, как «Спартак», сложно договариваться

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о сложностях в переговорах со «Спартаком».

— Кто из ваших коллег-менеджеров самый несговорчивый при переговорах?

— Мой хороший друг Роман Беляев!

— «Спартак» же всем руки выкручивает. Как вы с ним при этом сохраняете нормальные отношения?

— Как говорят в подобных ситуациях: это бизнес. Часть игры. Он работает в интересах «Спартака», я — в интересах «Авангарда». В процессе мы можем и посмеяться, и поприкалываться друг над другом. Да, с такой организацией, как «Спартак», сложно договариваться. А если договариваешься, то приходится много отдавать взамен.

— Почему клубы, в которых работает Алексей Сопин, не работают с игроками и другими командами так, как «Спартак»?

— Сложно сказать. У них своя политика, у нас своя. В каких-то моментах «Спартак» успешен. У них создан хороший фонд молодых хоккеистов, много активов в виде спортивных прав. За счёт этого они могут активно менять игроков на рынке. У меня другой подход. Возможно, я пытаюсь быть более человечным. Наверное, потому, что сам был хоккеистом и прошёл через разные жизненные ситуации, хватало проблем. Считаю, что если не нужен тебе хоккеист — лучше его отпустить, — цитирует Сопина Sport24.