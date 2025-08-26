Бывший тренер «Амура» Валерий Давлетшин возглавил женскую сборную России

В тренерском штабе женской национальной команды России произошли изменения: главным тренером команды назначен Валерий Давлетшин.

Специалист работает в системе сборных с 2022 года, ранее занимал должность старшего тренера. На клубном уровне Давлетшин дважды приводил «Агидель» к чемпионству в ЖХЛ, а по итогам сезона-2024/2025 был признан лучшим наставником лиги.

Давлетшин был тренером юниорской сборной России (2006-2008), главным тренером команды МХЛ «Амурские тигры». Главный тренер клуба КХЛ «Амур» (2014/2015, с 26 февраля) стал тренером команды в следующем сезоне. Также возглавлял клуб ВХЛ «Торос» Нефтекамск (2020-2021).