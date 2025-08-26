В результате ДТП в Самарской области погиб 16-летний хоккеист клуба «Академия»

В результате ДТП на обочине дороги в Самарской области погибли 16-летний хоккеист клуба «Академия» и его 15-летний знакомый, сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

ДТП произошло 25 августа в 20:55 на автомагистрали «Центральная» в Самарской области около городского поселения Петра Дубрава. 19-летний водитель не учёл дорожные и погодные условия и сбил двух несовершеннолетних пешеходов 15 и 16 лет, стоявших на обочине. Подростки скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Следственный отдел по городу Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по факту ДТП.

Тренировочный процесс самарского хоккейного клуба «Академия» проходит на территории ледового дворца спорта «Кристалл».