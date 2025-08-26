Двукратный чемпион мира Николай Жердев опроверг слухи о завершении игровой карьеры

Двукратный чемпион мира по хоккею известный нападающий Николай Жердев связался с обозревателем «Чемпионата», опровергнув появившиеся в СМИ новости и слухи о якобы завершении им профессиональной карьеры хоккеиста.

«С удивлением прочитал вчерашние новости в СМИ и телеграм-каналах. Со мной никто не связывался и не разговаривал по данному вопросу, официально о завершении карьеры хоккеиста я не объявлял», — сказал Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Николай был выбран «Коламбус Блю Джекетс» на драфте НХЛ 2003 года под общим четвёртым номером. В НХЛ он выступал за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз», где набрал 261 (115+146) очко в 421 игре регулярки. В его активе также 3 (1+2) очка в 15 матчах плей-офф.

В КХЛ нападающий играл за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», московское «Динамо», «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и рижское «Динамо». Он провёл 408 встреч и набрал 232 (79+153) очка. Его последней командой стал итальянский «Аллего», за который он выступал в сезоне-2023/2024. Также Жердев стал двукратным чемпионом мира (2009, 2012) в составе сборной России.