Николай Жердев рассказал о своей форме и назвал команду, с которой тренируется

Двукратный чемпион мира по хоккею известный нападающий Николай Жердев заявил, что пока не собирается завершать игровую карьеру, а тренируется в составе команды любительской хоккейной лиги.

— Чем вы сейчас занимаетесь, какие дальнейшие планы?
— Готовлюсь, тренируюсь. В данный тренируюсь с командой «Феникс» на стадионе «Янтарь» в Москве. Нахожусь в хорошей форме, с хоккеем пока не собираюсь заканчивать. Не исключаю, что снова попробую свои силы в Европе. Сейчас много стран, где хоккей активно развивается и в которых можно хорошо провести остаток своей карьеры, — сказал Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

40-летний Жердев в КХЛ провёл 408 матчей и набрал 232 (79+153) очка. В НХЛ он выступал за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз», где набрал 261 (115+146) очко в 421 игре регулярки. В его активе также 3 (1+2) очка в 15 матчах плей-офф.

