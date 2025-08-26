Индонезия натурализует четырёх российских хоккеистов в рамках сотрудничества с Россией

Парламент Индонезии одобрил натурализацию четырёх российских хоккеистов для укрепления национальной команды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра молодёжи и спорта Тауфика Хидаята.

Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артём Безруков и Адель Хабибуллин будут выступать за индонезийскую сборную в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое Россия подписала в июне 2025 года.

На данный момент сборная Индонезии выступает в четвёртом дивизионе чемпионата мира по хоккею. 43-летние защитники Нурисламов и Безруков с 2023 года играют за клубы из Индонезии, а также работают со сборной страны. 19-летний форвард Молчанов играл за юношескую команду «Сочи». 20-летний голкипер Хабибуллин выступал за казанскую «Стрелу».