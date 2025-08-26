«Академия Михайлова» сообщила об изменении в тренерском штабе команды

Молодёжный хоккейный клуб «Академия Михайлова» сообщил об изменении в тренерском штабе команды. Павел Баулин покинул пост главного тренера, а на его место назначен Юрий Наваренко.

Наваренко уже имел опыт работы в качестве главного тренера главной молодёжной команды из Тулы. С 2018 по 2020 год Наваренко работал в детской школе «Крыльев Советов», а затем входил в тренерский штаб команды МХЛ. До возвращения в тульскую систему он тренировал МХК «Тамбов» в Национальной молодёжной хоккейной лиге.

Первый матч нового сезона «Академия Михайлова» проведёт на выезде 8 сентября с ярославским «Локо». Официальный старт сезона запланирован на 3 сентября.