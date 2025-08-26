Нападающий Антон Слепышев подписал полноценный контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Односторонний контракт нападающего с московским «Динамо» действителен до 31 мая 2026 года. Ранее форвард находился в клубе на пробном контракте.

Напомним, форвард приостановил контракт с бело-голубыми 4 октября 2024 года, а возобновил игру 27 декабря. Всего 31-летний хоккеист провёл за «Динамо» 29 матчей, забросив пять шайб и отдав две результативные передачи.

Слепышев — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023), серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России.