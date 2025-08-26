Главный тренер «Лады» Борис Миронов подвёл итог товарищеского матча с «Амуром»

Главный тренер ХК «Лада» Борис Миронов подвёл итог товарищеского матча с «Амуром» (1:2 ОТ). Встреча прошла в рамках предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области. У хоккеистов тольяттинской команды было восемь попыток реализации большинства, но они не реализовали ни одну из них.

«Сегодня не хватило реализации. Соперник своими удалениями подарил нам много моментов, которыми нужно было пользоваться. В конце недотерпели, получили совсем ненужное удаление, и нас тут же наказали. Изучаем ошибки и готовимся дальше. Есть над чем работать», — цитирует Миронова пресс-служба тольяттинского клуба.

В следующей игре Кубка губернатора Челябинской области «Лада» сыграет с «Трактором», «Амур» — с «Сочи». Обе встречи состоятся 28 августа.