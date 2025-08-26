Главный тренер «Лады» Борис Миронов подвёл итог товарищеского матча с «Амуром»
Главный тренер ХК «Лада» Борис Миронов подвёл итог товарищеского матча с «Амуром» (1:2 ОТ). Встреча прошла в рамках предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области. У хоккеистов тольяттинской команды было восемь попыток реализации большинства, но они не реализовали ни одну из них.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян) – 13:33 (5x5) 1:1 Свечников (Заседа, Мищенко) – 14:48 (6x5) 1:2 Заседа – 60:27 (3x3)
«Сегодня не хватило реализации. Соперник своими удалениями подарил нам много моментов, которыми нужно было пользоваться. В конце недотерпели, получили совсем ненужное удаление, и нас тут же наказали. Изучаем ошибки и готовимся дальше. Есть над чем работать», — цитирует Миронова пресс-служба тольяттинского клуба.
В следующей игре Кубка губернатора Челябинской области «Лада» сыграет с «Трактором», «Амур» — с «Сочи». Обе встречи состоятся 28 августа.
