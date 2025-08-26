Скидки
Вице-президент КХЛ рассказал, как влияет на общение судей и игроков появление микрофонов

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей Доброхвалов рассказал об изменениях в поведении судей и игроков с появлением микрофонов и камер во время матчей.

— Нет ли ощущения, что из-за постоянных микрофонов и съёмок шоу некоторые игроки и судьи начинают играть на камеру и менять своё поведение? Как вы оцениваете эту ситуацию — положительно или отрицательно?
— Конечно, отношусь к этому позитивно. Как много раз говорил, это, наверное, заложено в менталитете любого человека: всегда хочется заглянуть за кулисы, узнать, что происходит за той самой дверью, недоступной другим. Продукты, которые мы выпускаем с использованием камер на судьях или микрофонов на игроках, сегодня являются одними из самых популярных у лиги. Это раньше было недоступно для зрителя, а теперь мы даём возможность заглянуть за кулисы. Мы считаем это положительным, и это привлекает новую аудиторию.

— Для зрителей это, безусловно, интересно. А как насчёт взаимоотношений между арбитрами и игроками? Не возникает ли случаев, что судьи начинают изменять своё поведение в общении с хоккеистами?
— Наоборот. Я общался с главным арбитром и судьями — когда они понимают, что их записывают на камеру, общение становится более вежливым, спокойным и уважительным. Конечно, черновые материалы выглядят иначе, чем то, что показывают публике. Но обычно, когда игрок обращается к судьям, он начинает со слов: «Аккуратнее, у меня камера включена», — цитирует Доброхвалова Legalbet.

«Превращает игру в тараканьи бега». Плющев раскритиковал новое правило в КХЛ
