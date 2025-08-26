ХК ЦСКА сделал заявление после обращения родителей юных хоккеистов из Крыма

Хоккейный клуб ЦСКА сделал заявление после обращения родителей юных хоккеистов из Севастополя, которые сообщают о наборе в школу армейского клуба в Крыму.

«В последнее время в адрес хоккейного клуба ЦСКА стали поступать обращения от родителей юных хоккеистов из Севастополя, в которых сообщается о том, что в городе проводится набор детей якобы в хоккейный клуб ЦСКА. Кроме того, информация о наборе публикуется в каналах в социальных сетях, которые используют название и символику хоккейного клуба ЦСКА.

В связи с этим сообщаем, что хоккейная школа ЦСКА, входящая в структуру хоккейного клуба ЦСКА (ООО «ПХК ЦСКА»), осуществляет деятельность по спортивной подготовке детей исключительно в городе Москве. Филиалов в Севастополе или каких-то других городах у хоккейной школы ЦСКА нет. Никакие лица не были уполномочены проводить набор спортсменов от лица хоккейного клуба ЦСКА», — гласит сообщение на официальном сайте армейского клуба.