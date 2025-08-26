Скидки
ХК ЦСКА сделал заявление после обращения родителей юных хоккеистов из Крыма

ХК ЦСКА сделал заявление после обращения родителей юных хоккеистов из Крыма
Хоккейный клуб ЦСКА сделал заявление после обращения родителей юных хоккеистов из Севастополя, которые сообщают о наборе в школу армейского клуба в Крыму.

«В последнее время в адрес хоккейного клуба ЦСКА стали поступать обращения от родителей юных хоккеистов из Севастополя, в которых сообщается о том, что в городе проводится набор детей якобы в хоккейный клуб ЦСКА. Кроме того, информация о наборе публикуется в каналах в социальных сетях, которые используют название и символику хоккейного клуба ЦСКА.

В связи с этим сообщаем, что хоккейная школа ЦСКА, входящая в структуру хоккейного клуба ЦСКА (ООО «ПХК ЦСКА»), осуществляет деятельность по спортивной подготовке детей исключительно в городе Москве. Филиалов в Севастополе или каких-то других городах у хоккейной школы ЦСКА нет. Никакие лица не были уполномочены проводить набор спортсменов от лица хоккейного клуба ЦСКА», — гласит сообщение на официальном сайте армейского клуба.

«Сейчас это всё переходит в лёгкий бизнес». Дацюк назвал проблему в детском хоккее
