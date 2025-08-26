Скидки
«Попросили подключиться высшее руководство». Сопин — о переходе Подъяпольского в «Динамо»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал подробности трансфера голкипера Владислава Подъяпольского из «Лады» в московское «Динамо».

«Это произошло с подачи менеджмента. Длились переговоры на протяжении двух месяцев, и решилось на уровне самых высоких руководителей. Наверху достигаются принципиальные договорённости. Но высокий руководитель не может досконально знать, сколько стоит хоккеист, кого мы можем за него отдать. Это всё на мне. Я формирую предложение, отдаю руководству, а они уже согласовывают между собой. Может прилететь и контрпредложение.

Что касается трансфера Подъяпольского, мы были то ближе, то дальше от сделки. Разные силы влияли на то, чтобы он не перешёл в «Динамо». В декабре, когда понимали, что время уходит, попросили подключиться наше высшее руководство», — цитирует Сопина Sport24.

Московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с Владиславом Подъяпольским
