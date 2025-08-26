«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» на турнире имени Николая Пучкова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между екатеринбургским «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом». Разгромную победу одержали хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 6:1.

Примечательно, что все шесть шайб «Автомобилиста» забросили разные хоккеисты: Максим Денежкин, Артём Каштанов, Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста, Ярослав Бусыгин и Кёртис Валк. Единственную шайбу в составе «Ак Барса» при счёте 0:6 в большинстве забросил 19-летний нападающий Тимофей Жулин.

«Ак Барс» завершил выступление на турнире, а «Автомобилист» ещё сыграет с хозяевами турнира СКА, завтра, 27 августа.