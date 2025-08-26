Скидки
Ак Барс — Автомобилист, результат матча 26 августа 2025, счёт 1:6, турнир имени Николая Пучкова

«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» на турнире имени Николая Пучкова
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между екатеринбургским «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом». Разгромную победу одержали хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 6:1.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5)     0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5)     0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5)     0:4 Да Коста – 43:17 (5x5)     0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5)     0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4)     1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)    

Примечательно, что все шесть шайб «Автомобилиста» забросили разные хоккеисты: Максим Денежкин, Артём Каштанов, Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста, Ярослав Бусыгин и Кёртис Валк. Единственную шайбу в составе «Ак Барса» при счёте 0:6 в большинстве забросил 19-летний нападающий Тимофей Жулин.

«Ак Барс» завершил выступление на турнире, а «Автомобилист» ещё сыграет с хозяевами турнира СКА, завтра, 27 августа.

