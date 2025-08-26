«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Магнитогорске

Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и местный «Металлург». Победу со счётом 5:2 одержал уфимский клуб.

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Максим Кузнецов, Александр Жаровский, Егор Сучков, Илья Федотов, оформивший дубль голом в пустые ворота в концовке встречи. За «Металлург» отличились Сергей Толчинский и Люк Джонсон.

Следующий матч на турнире «Металлург» сыграет завтра, 27 августа, с фарм-клубом ВХЛ «Магниткой». «Салават Юлаев» в этот же день встретится «Барысом».