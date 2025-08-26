«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Магнитогорске
Поделиться
Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и местный «Металлург». Победу со счётом 5:2 одержал уфимский клуб.
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Толчинский (Канцеров, Вовченко) – 14:15 (5x5) 1:1 Кузнецов (Панин) – 16:08 (5x5) 1:2 Жаровский (Федотов, Алалыкин) – 16:47 (5x5) 1:3 Сучков (Кузьмин, Федотов) – 19:59 (5x5) 1:4 Федотов (Кузьмин, Щербаков) – 43:04 (5x5) 2:4 Джонсон (Вовченко, Михайлис) – 49:11 (6x4) 2:5 Федотов (Сучков) – 58:28 (en)
Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Максим Кузнецов, Александр Жаровский, Егор Сучков, Илья Федотов, оформивший дубль голом в пустые ворота в концовке встречи. За «Металлург» отличились Сергей Толчинский и Люк Джонсон.
Следующий матч на турнире «Металлург» сыграет завтра, 27 августа, с фарм-клубом ВХЛ «Магниткой». «Салават Юлаев» в этот же день встретится «Барысом».
Комментарии
- 26 августа 2025
-
20:37
-
20:33
-
20:20
-
20:07
-
19:40
-
19:20
-
19:17
-
19:11
-
19:00
-
18:40
-
18:25
-
18:05
-
17:48
-
17:42
-
17:20
-
17:05
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
15:09
-
14:54
-
14:37
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:51