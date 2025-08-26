Скидки
Металлург — Салават Юлаев, результат матча 26 августа 2025, счёт 2:5, Мемориал имени Ивана Ромазана

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Магнитогорске
Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и местный «Металлург». Победу со счётом 5:2 одержал уфимский клуб.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Толчинский (Канцеров, Вовченко) – 14:15 (5x5)     1:1 Кузнецов (Панин) – 16:08 (5x5)     1:2 Жаровский (Федотов, Алалыкин) – 16:47 (5x5)     1:3 Сучков (Кузьмин, Федотов) – 19:59 (5x5)     1:4 Федотов (Кузьмин, Щербаков) – 43:04 (5x5)     2:4 Джонсон (Вовченко, Михайлис) – 49:11 (6x4)     2:5 Федотов (Сучков) – 58:28 (en)    

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Максим Кузнецов, Александр Жаровский, Егор Сучков, Илья Федотов, оформивший дубль голом в пустые ворота в концовке встречи. За «Металлург» отличились Сергей Толчинский и Люк Джонсон.

Следующий матч на турнире «Металлург» сыграет завтра, 27 августа, с фарм-клубом ВХЛ «Магниткой». «Салават Юлаев» в этот же день встретится «Барысом».

