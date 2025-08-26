«Трактор» отыгрался с 0:3 и одержал волевую победу над «Сочи» на турнире в Челябинске
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и «Сочи». Волевую победу одержали хоккеисты «Трактора» со счётом 5:4.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов (Мачулин, Тянулин) – 08:03 (5x4) 0:2 Гуськов (Мачулин, Яремчук) – 13:43 (5x5) 0:3 Боден (Тянулин, Попов) – 15:36 (5x4) 1:3 Кадейкин – 16:16 (5x5) 2:3 Светлаков (Коршков, Дер-Аргучинцев) – 19:34 (5x4) 2:4 Биттен (Боден, Хёфенмайер) – 21:06 (5x5) 3:4 Горбунов (Коршков, Дэй) – 32:25 (5x5) 4:4 Гросс (Рыков, Коромыслов) – 38:10 (5x5) 5:4 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 58:35 (5x5)
По ходу первого периода «Трактор» уступал со счётом 0:3, однако ещё до сирены на первый перерыв сумел отыграть две шайбы и завершить период со счётом 2:4. На старте второго периода Уилл Биттен сделал счёт 4:2 в пользу «Сочи». До конца второго периода «Трактору» удалось сравнять счёт — отличились Степан Горбунов и Джордан Гросс. Победу челябинскому клубу за полторы минуты до финальной сирены при равном счёте принёс Семён Дер-Аргучинцев.
