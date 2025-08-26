«Трактор» отыгрался с 0:3 и одержал волевую победу над «Сочи» на турнире в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и «Сочи». Волевую победу одержали хоккеисты «Трактора» со счётом 5:4.

По ходу первого периода «Трактор» уступал со счётом 0:3, однако ещё до сирены на первый перерыв сумел отыграть две шайбы и завершить период со счётом 2:4. На старте второго периода Уилл Биттен сделал счёт 4:2 в пользу «Сочи». До конца второго периода «Трактору» удалось сравнять счёт — отличились Степан Горбунов и Джордан Гросс. Победу челябинскому клубу за полторы минуты до финальной сирены при равном счёте принёс Семён Дер-Аргучинцев.