В «Торпедо» определились с капитаном и ассистентами на сезон-2025/2026

В ХК «Торпедо» определились с капитаном и ассистентами на сезон-2025/2026. С капитанской нашивкой в нижегородской команде грядущий сезон начнёт вернувшийся в команду нападающий Алексей Кручинин. Его ассистентами будут защитники Антон Сизов и Богдан Конюшков.

Кручинин уже выступал за нижегородскую команду и в сезоне-2022/2023, набрав 54 (15+39) очка в 65 матчах, стал лучшим ассистентом и вторым бомбардиром клуба. Опытный форвард также был капитаном «Торпедо». Сезон-2024/2025 33-летний Кручинин провёл в череповецкой «Северстали», за которую сыграл 58 встреч (с учётом плей-офф) и набрал 27 (10+17) очков.

«Торпедо» начнёт сезон-2025/2026 домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 6 сентября.

