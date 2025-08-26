Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вице-президент КХЛ объяснил, почему лига поддерживает долгосрочные контракты игроков

Вице-президент КХЛ объяснил, почему лига поддерживает долгосрочные контракты игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Сергей Доброхвалов высказался о долгосрочных контрактах в лиге.

«Мы всегда поддерживали, пытались различными регламентными мерами или стимулирующими методами призывать к долгосрочным контрактам как с тренерами, так и с игроками. Все видят, как это работает за океаном. Понимаем пример «Локомотива», что нужно время, чтобы построить чемпионскую команду. Истории, когда тренер и состав набираются на один сезон, за это время не показали нужного результата, и то, что после этого меняются и тренер, и половина команды, нас немного не устраивает.

По своим направлениям вижу от клубов, когда разговариваю с коммерческими службами и спрашиваю, почему вы не инвестируете в раскрутку игроков, их популяризацию, они говорят: «А смысл, мы год будем в него вкладывать, а через год он будет играть в другой команде». С точки зрения лиги для нас это важно, мы пятилетние контракты поддерживали и будем поддерживать. К сожалению, пока не случилось такого, чтоб кто-либо отработал долгосрочный контракт до конца, но мы будем надеяться, что это произойдёт и такая практика станет скорее нормой, чем исключением», — цитирует Доброхвалова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Вице-президент КХЛ рассказал, как влияет на общение судей и игроков появление микрофонов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android