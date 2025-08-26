Скидки
Нападающий «Ак Барса» Жулин рассказал о мотивации закрепиться в основном составе

Нападающий «Ак Барса» Жулин рассказал о мотивации закрепиться в основном составе
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (1:6) на турнире имени Николая Пучкова и заявил, что хочет закрепиться в основном составе казанской команды. Жулин забросил единственную шайбу «Ак Барса» в матче.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5)     0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5)     0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5)     0:4 Да Коста – 43:17 (5x5)     0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5)     0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4)     1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)    

«В любом случае обидно проигрывать, неважно – предсезонка, регулярка или плей-офф, всегда обидно. Взаимопонимание с партнёрами есть, неплохо себя чувствуем с Биро и Пустозёровым. Пока что не всё получается, много чего не получается. Но всему нужно время.

Мотивация есть, хочется закрепиться в команде и играть на постоянной основе», – передаёт слова Жулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

