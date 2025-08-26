Нападающий «Ак Барса» Жулин рассказал о мотивации закрепиться в основном составе
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (1:6) на турнире имени Николая Пучкова и заявил, что хочет закрепиться в основном составе казанской команды. Жулин забросил единственную шайбу «Ак Барса» в матче.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5) 0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5) 0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5) 0:4 Да Коста – 43:17 (5x5) 0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5) 0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4) 1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)
«В любом случае обидно проигрывать, неважно – предсезонка, регулярка или плей-офф, всегда обидно. Взаимопонимание с партнёрами есть, неплохо себя чувствуем с Биро и Пустозёровым. Пока что не всё получается, много чего не получается. Но всему нужно время.
Мотивация есть, хочется закрепиться в команде и играть на постоянной основе», – передаёт слова Жулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2025
-
20:37
-
20:33
-
20:20
-
20:07
-
19:40
-
19:20
-
19:17
-
19:11
-
19:00
-
18:40
-
18:25
-
18:05
-
17:48
-
17:42
-
17:20
-
17:05
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
15:09
-
14:54
-
14:37
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:51