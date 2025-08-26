Нападающий «Ак Барса» Жулин рассказал о мотивации закрепиться в основном составе

Нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (1:6) на турнире имени Николая Пучкова и заявил, что хочет закрепиться в основном составе казанской команды. Жулин забросил единственную шайбу «Ак Барса» в матче.

«В любом случае обидно проигрывать, неважно – предсезонка, регулярка или плей-офф, всегда обидно. Взаимопонимание с партнёрами есть, неплохо себя чувствуем с Биро и Пустозёровым. Пока что не всё получается, много чего не получается. Но всему нужно время.

Мотивация есть, хочется закрепиться в команде и играть на постоянной основе», – передаёт слова Жулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.