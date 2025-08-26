Гатиятулин: дали нашим молодым почувствовать уровень КХЛ, наделали кучу ошибок

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (1:6) на турнире имени Николая Пучкова.

«Дали больше ответственности нашим молодым ребятам, почувствовать уровень КХЛ. Наделали много ошибок, проиграли много единоборств, но и им есть теперь над чем задуматься, и нам. Предсезонная подготовка и нужна для того, чтобы дать возможность молодым игрокам прочувствовать уровень лиги, это наш ближайший резерв, мы на них рассчитываем.

Всегда об этом говорим, и индивидуально, и команде объяснили ребятам, что это их шанс проявить себя, показать свои лучшие качества. Хотим в первую очередь видеть от них энергию, мысль, желание. В каких-то моментах мы это видели, но в каких-то, возможно, где-то ещё не готов кто-то играть на таком уровне», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.