Гатиятулин: дали нашим молодым почувствовать уровень КХЛ, наделали кучу ошибок

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (1:6) на турнире имени Николая Пучкова.
«Дали больше ответственности нашим молодым ребятам, почувствовать уровень КХЛ. Наделали много ошибок, проиграли много единоборств, но и им есть теперь над чем задуматься, и нам. Предсезонная подготовка и нужна для того, чтобы дать возможность молодым игрокам прочувствовать уровень лиги, это наш ближайший резерв, мы на них рассчитываем.
Всегда об этом говорим, и индивидуально, и команде объяснили ребятам, что это их шанс проявить себя, показать свои лучшие качества. Хотим в первую очередь видеть от них энергию, мысль, желание. В каких-то моментах мы это видели, но в каких-то, возможно, где-то ещё не готов кто-то играть на таком уровне», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 26 августа 2025
-
20:37
-
20:33
-
20:20
-
20:07
-
19:40
-
19:20
-
19:17
-
19:11
-
19:00
-
18:40
-
18:25
-
18:05
-
17:48
-
17:42
-
17:20
-
17:05
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
15:09
-
14:54
-
14:37
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:51