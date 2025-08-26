Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: дали нашим молодым почувствовать уровень КХЛ, наделали кучу ошибок

Гатиятулин: дали нашим молодым почувствовать уровень КХЛ, наделали кучу ошибок
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромное поражение от «Автомобилиста» (1:6) на турнире имени Николая Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5)     0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5)     0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5)     0:4 Да Коста – 43:17 (5x5)     0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5)     0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4)     1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)    

«Дали больше ответственности нашим молодым ребятам, почувствовать уровень КХЛ. Наделали много ошибок, проиграли много единоборств, но и им есть теперь над чем задуматься, и нам. Предсезонная подготовка и нужна для того, чтобы дать возможность молодым игрокам прочувствовать уровень лиги, это наш ближайший резерв, мы на них рассчитываем.

Всегда об этом говорим, и индивидуально, и команде объяснили ребятам, что это их шанс проявить себя, показать свои лучшие качества. Хотим в первую очередь видеть от них энергию, мысль, желание. В каких-то моментах мы это видели, но в каких-то, возможно, где-то ещё не готов кто-то играть на таком уровне», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» на турнире имени Николая Пучкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android