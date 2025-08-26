Гатиятулин: следующую встречу с «Нефтехимиком» будет играть Билялов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что в следующей товарищеской игре с «Нефтехимиком» основным голкипером казанской команды будет Тимур Билялов.

«Задачи предсезонной подготовки всегда одни, смотреть, что мы наработали, искать правильные сочетания, связки. Почему не меняли вратаря? У нас был план на матч, мы по нему готовились, две игры сыграл Бердин, следующую встречу с «Нефтехимиком» будет играть Билялов. По своему плану двигаемся.

Летний матч, задача была посмотреть на молодых, дать им ответственность, им её почувствовать. Кто-то оказался не готов, но это в любом случае для них хороший опыт. На сегодняшний день это наш ближайший резерв», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.