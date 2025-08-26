Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: следующую встречу с «Нефтехимиком» будет играть Билялов

Гатиятулин: следующую встречу с «Нефтехимиком» будет играть Билялов
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что в следующей товарищеской игре с «Нефтехимиком» основным голкипером казанской команды будет Тимур Билялов.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5)     0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5)     0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5)     0:4 Да Коста – 43:17 (5x5)     0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5)     0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4)     1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)    

«Задачи предсезонной подготовки всегда одни, смотреть, что мы наработали, искать правильные сочетания, связки. Почему не меняли вратаря? У нас был план на матч, мы по нему готовились, две игры сыграл Бердин, следующую встречу с «Нефтехимиком» будет играть Билялов. По своему плану двигаемся.

Летний матч, задача была посмотреть на молодых, дать им ответственность, им её почувствовать. Кто-то оказался не готов, но это в любом случае для них хороший опыт. На сегодняшний день это наш ближайший резерв», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» на турнире имени Николая Пучкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android