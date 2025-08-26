«Видно, что есть в этом необходимость» Гатиятулин — об усилении состава «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что состав казанской команды нуждается в усилении. Тренер надеется, что состав пополнят новые игроки уже в начале нового сезона КХЛ.

«Ещё после прошлого сезона озвучил, какие позиции нужно усилить, над этим ведётся работа. Надеюсь, что в начале сезона мы эти позиции закроем, видно, что есть в этом необходимость», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» начнёт гостевым матчем с магнитогорским «Металлургом», который пройдёт 6 сентября. В прошлом сезоне казанцы дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили московскому «Динамо».