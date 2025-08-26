Скидки
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: у «Автомобилиста» изменился рисунок игры, начали действовать активно

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что «Автомобилист» стал играть активнее по сравнению с прошлым сезоном.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5)     0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5)     0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5)     0:4 Да Коста – 43:17 (5x5)     0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5)     0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4)     1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)    

«Автомобилист» стал играть активнее, в прошлом сезоне они по-другому действовали, добавляли в активности, только если проигрывали в счёте. А так в основном их черта была выжидательная, ждать ошибки соперников, ждать большинство. Сейчас рисунок игры у них поменялся, начали действовать активно, интересный матч получился.

Екатеринбург и в прошлом сезоне – одна из сильнейших атак, плюс они ещё усилились, ребят подписали. Поэтому атакующий потенциал у них хороший. В целом в лиге нет таких команд, с которыми можно играть и легко побеждать. У каждой команды есть свои козыри, и у нас достаточно этих козырей», — передает слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» на турнире имени Николая Пучкова
