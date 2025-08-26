Гатиятулин: у «Автомобилиста» изменился рисунок игры, начали действовать активно

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что «Автомобилист» стал играть активнее по сравнению с прошлым сезоном.

«Автомобилист» стал играть активнее, в прошлом сезоне они по-другому действовали, добавляли в активности, только если проигрывали в счёте. А так в основном их черта была выжидательная, ждать ошибки соперников, ждать большинство. Сейчас рисунок игры у них поменялся, начали действовать активно, интересный матч получился.

Екатеринбург и в прошлом сезоне – одна из сильнейших атак, плюс они ещё усилились, ребят подписали. Поэтому атакующий потенциал у них хороший. В целом в лиге нет таких команд, с которыми можно играть и легко побеждать. У каждой команды есть свои козыри, и у нас достаточно этих козырей», — передает слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.