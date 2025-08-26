Гатиятулин: важно понять все тонкости правил, интересовался у арбитров

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал об общении с судьями по поводу изменений в правилах на предстоящий сезон КХЛ.

«Готовимся к сезону, старт у нас интересный, сразу интересные соперники. Споры вокруг буллитов? Важно определить тонкости правил, арбитр объяснял нам изменения в правилах нового сезона, моменты из прошлого сезона. Важно понять все тонкости, и вчера в игре моменты возникали, я интересовался у арбитров, как они их видят, и сегодня.

Будет ли Бердин играть активно на выходе? Посмотрим, хоккей – игра активная, наша модель подразумевает риск, но он должен быть разумным, что мы объясняем всем ребятам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.