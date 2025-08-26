Бердин — о разгроме со счётом 1:6: скорее мы проиграли, нежели «Автомобилист» выиграл

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин оценил разгромное поражение на турнире имени Николая Пучкова от «Автомобилиста» (1:6). Голкипер провёл весь матч и пропустил шесть шайб.

«Сегодня скорее мы проиграли, нежели они выиграли. Я «привёз» несколько голов, в целом пропустили много. Не могу выделить какие-то особенности в игре «Автомобилиста». Рид Буше выделяется, я его хорошо знаю.

Готов ли был играть без замены, несмотря на крупный счёт? Я стараюсь делать свою работу до конца. Да, тяжело играть при крупном счёте, но нужно находить скрытые резервы. Это хорошая проверка», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.