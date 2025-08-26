Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бердин — о разгроме со счётом 1:6: скорее мы проиграли, нежели «Автомобилист» выиграл

Бердин — о разгроме со счётом 1:6: скорее мы проиграли, нежели «Автомобилист» выиграл
Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин оценил разгромное поражение на турнире имени Николая Пучкова от «Автомобилиста» (1:6). Голкипер провёл весь матч и пропустил шесть шайб.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5)     0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5)     0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5)     0:4 Да Коста – 43:17 (5x5)     0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5)     0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4)     1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)    

«Сегодня скорее мы проиграли, нежели они выиграли. Я «привёз» несколько голов, в целом пропустили много. Не могу выделить какие-то особенности в игре «Автомобилиста». Рид Буше выделяется, я его хорошо знаю.

Готов ли был играть без замены, несмотря на крупный счёт? Я стараюсь делать свою работу до конца. Да, тяжело играть при крупном счёте, но нужно находить скрытые резервы. Это хорошая проверка», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» на турнире имени Николая Пучкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android