Вратарь «Ак Барса» Бердин: приятно, когда есть обратная связь с партнёрами

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин заявил, что с каждым матчем улучшаются взаимопонимание и коммуникация с защитниками казанской команды.

«Приятно, когда есть обратная связь с партнёрами по команде, ко мне многие защитники подходят. От матча к матчу коммуникация улучшается, ребята доверяют.

Почему решил выбежать из ворот, когда был последний буллит? Решил повторить за Галкиным. Буду ли так делать в сезоне? Всё зависит от ситуации. В буллитах, вероятно, нет. Раньше я так делал, сейчас уже все друг друга изучили, знают, что я так буду делать», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.