Вратарь «Ак Барса» Бердин: приятно, когда есть обратная связь с партнёрами
Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин заявил, что с каждым матчем улучшаются взаимопонимание и коммуникация с защитниками казанской команды.
Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5) 0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5) 0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5) 0:4 Да Коста – 43:17 (5x5) 0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5) 0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4) 1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)
«Приятно, когда есть обратная связь с партнёрами по команде, ко мне многие защитники подходят. От матча к матчу коммуникация улучшается, ребята доверяют.
Почему решил выбежать из ворот, когда был последний буллит? Решил повторить за Галкиным. Буду ли так делать в сезоне? Всё зависит от ситуации. В буллитах, вероятно, нет. Раньше я так делал, сейчас уже все друг друга изучили, знают, что я так буду делать», — передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
