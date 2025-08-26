«Это хоккей, соперник был лучше». Фальковский — о разгроме «Ак Барса» от «Автомобилиста»

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский высказался о разгромном поражении в матче турнира имени Николая Пучкова с «Автомобилистом» (1:6).

«Это хоккей, такая игра. Соперник был лучше нас, вот и результат. Хороший турнир, собрались неплохие команды. Было кому и что доказывать, много молодых ребят. Если в целом говорить про турнир, то хорошая организация, оба дня. Да, сегодня проиграли, но ничего страшного.

Когда приезжаешь на такие мероприятия, всегда хочется выиграть, независимо от того, турнир это или нет. Не получилось, идём дальше. Ещё неделя подготовки впереди», — передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.