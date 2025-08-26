Фальковский: СКА поменялся, пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский заявил, что стиль игры СКА поменялся с приходом в клуб главного тренера Игоря Ларионова. Ранее игрок обороны выступал за петербургский клуб под руководством Романа Ротенберга.

«Матч со СКА? Понятно, что играл против бывшей команды. А так, настрой всегда обычный, на хорошую игру. Видно, что СКА поменялся, пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу.

Кого считаю фаворитом? Все команды хорошие, нельзя кого-то выделить. Понятно, что есть команды высокого уровня и чуть пониже. В КХЛ нет проходных соперников, со всеми нужно играть», – передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.