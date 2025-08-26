Фальковский: у нас каждый год только одна задача — максимальная. Важно быть единым целым

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский высказался об адаптации в казанской команде и заявил, что команда преследует максимальные цели и задачи на предстоящий сезон.

«Адаптация в коллективе? Легко, когда все говорят на твоём языке, адаптация проблем не доставила. Всё хорошо, все требования тренерского штаба понятны. Если что-то не так, всё объясняют.

У нас каждый год только одна задача – максимальная. Для её достижения важно быть одной командой, единым целым», – передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» начнёт гостевым матчем с магнитогорским «Металлургом», который пройдёт 6 сентября. В прошлом сезоне казанцы дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили московскому «Динамо».