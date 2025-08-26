Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фальковский: у нас каждый год только одна задача — максимальная. Важно быть единым целым

Фальковский: у нас каждый год только одна задача — максимальная. Важно быть единым целым
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский высказался об адаптации в казанской команде и заявил, что команда преследует максимальные цели и задачи на предстоящий сезон.

«Адаптация в коллективе? Легко, когда все говорят на твоём языке, адаптация проблем не доставила. Всё хорошо, все требования тренерского штаба понятны. Если что-то не так, всё объясняют.

У нас каждый год только одна задача – максимальная. Для её достижения важно быть одной командой, единым целым», – передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» начнёт гостевым матчем с магнитогорским «Металлургом», который пройдёт 6 сентября. В прошлом сезоне казанцы дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили московскому «Динамо».

Материалы по теме
«Видно, что есть в этом необходимость» Гатиятулин — об усилении состава «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android