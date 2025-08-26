Скидки
Заварухин — о Буше: знаем, что он мастер, пробуем его в разных сочетаниях

Заварухин — о Буше: знаем, что он мастер, пробуем его в разных сочетаниях
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об адаптации в команде новичка — американского нападающего Рида Буше.

«Буше полностью вписался в команду, мы знаем, что он мастер, понятно, что ему нужен человек рядом с ним, диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях. Усилились, хочется сделать рывок, будем стараться. Горбунов добавился, молодые парни добавились, прибавили. Есть хорошее нападение, всё зависит от нашей игры, как далеко мы зайдём в сезоне», – сказал Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата за «Авангард» набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 встречах.

«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
