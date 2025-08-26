Николай Заварухин оценил готовность «Автомобилиста» к сезону

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил готовность екатеринбургского клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Основная мотивация – это не то, против кого играем, а подготовка к сезону. Не так много игр осталось, надо из каждой встречи что-то почерпнуть, взять лучшее. Самое главное, чтобы ребята понимали, во что мы играем и как мы играем.

Некоторые ребята приболели, есть те, которые не играли сегодня. Через игры, надеюсь, наберут форму, у нас ещё есть впереди здесь все игры в Санкт-Петербурге, одна товарищеская игра», – сказал Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.