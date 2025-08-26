Скидки
Главная Хоккей Новости

Заварухин — о разгроме «Ак Барса»: понимали, что у соперника в составе не было мастеров

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил разгром «Ак Барса» (6:1) на турнире имени Николая Пучкова.

26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5)     0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5)     0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5)     0:4 Да Коста – 43:17 (5x5)     0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5)     0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4)     1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)    

«Видели состав «Ак Барса», понимали нюансы, «Ак Барс» играл накануне, но всё равно парни неплохо взаимодействовали, в первый период хорошо прессинговали. Первые девять минут второго периода не совсем по-нашему тоже рисунку складывались, но здорово выстояли в меньшинстве, забили хорошие голы. И дальше в третьем периоде контролировали игру, её ход.

Отталкиваемся от своей игры, нужно взять хорошее, убрать ненужные удаления, которые ломали нам игру. У «Ак Барса» не было мастеров, была молодая команда, понятно, что парни старались, но лидеры не играли, это фактор», – сказал Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

