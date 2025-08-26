Заварухин — о разгроме «Ак Барса»: понимали, что у соперника в составе не было мастеров

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил разгром «Ак Барса» (6:1) на турнире имени Николая Пучкова.
«Видели состав «Ак Барса», понимали нюансы, «Ак Барс» играл накануне, но всё равно парни неплохо взаимодействовали, в первый период хорошо прессинговали. Первые девять минут второго периода не совсем по-нашему тоже рисунку складывались, но здорово выстояли в меньшинстве, забили хорошие голы. И дальше в третьем периоде контролировали игру, её ход.
Отталкиваемся от своей игры, нужно взять хорошее, убрать ненужные удаления, которые ломали нам игру. У «Ак Барса» не было мастеров, была молодая команда, понятно, что парни старались, но лидеры не играли, это фактор», – сказал Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 26 августа 2025
-
22:10
-
21:50
-
21:40
-
21:31
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:51
-
20:44
-
20:37
-
20:33
-
20:20
-
20:07
-
19:40
-
19:20
-
19:17
-
19:11
-
19:00
-
18:40
-
18:25
-
18:05
-
17:48
-
17:42
-
17:20
-
17:05
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
15:50
-
15:33