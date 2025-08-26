«Нам предстоит много работы». Гру оценил волевую победу «Трактора» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил волевую победу над «Сочи» (5:4) на предсезонном турнире на Кубок губернатора Челябинской области.

«Мы рады сегодняшнему результату матча. Им можно быть довольными. Но в целом нам предстоит много работы, чтобы дотянуться до того уровня игры, который мы хотим показывать. Самое главное, чего нам не хватает на льду — это уровня исполнения задуманного. Чтобы всё, что мы хотим, воплощалось в жизнь. У Джошуа Ливо было всего три-четыре тренировки с командой, у других ребят — восемь-девять. Поэтому судить о чём-то ещё рано», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.