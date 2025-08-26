«Нам предстоит много работы». Гру оценил волевую победу «Трактора» в матче с «Сочи»

Скидки
Хоккей

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил волевую победу над «Сочи» (5:4) на предсезонном турнире на Кубок губернатора Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов (Мачулин, Тянулин) – 08:03 (5x4)     0:2 Гуськов (Мачулин, Яремчук) – 13:43 (5x5)     0:3 Боден (Тянулин, Попов) – 15:36 (5x4)     1:3 Кадейкин – 16:16 (5x5)     2:3 Светлаков (Коршков, Дер-Аргучинцев) – 19:34 (5x4)     2:4 Биттен (Боден, Хёфенмайер) – 21:06 (5x5)     3:4 Горбунов (Коршков, Дэй) – 32:25 (5x5)     4:4 Гросс (Рыков, Коромыслов) – 38:10 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 58:35 (5x5)    

«Мы рады сегодняшнему результату матча. Им можно быть довольными. Но в целом нам предстоит много работы, чтобы дотянуться до того уровня игры, который мы хотим показывать. Самое главное, чего нам не хватает на льду — это уровня исполнения задуманного. Чтобы всё, что мы хотим, воплощалось в жизнь. У Джошуа Ливо было всего три-четыре тренировки с командой, у других ребят — восемь-девять. Поэтому судить о чём-то ещё рано», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

