Хоккей

Уил — об отцовстве: гораздо меньше спишь, особенно в первые два-три года жизни ребёнка

Уил — об отцовстве: гораздо меньше спишь, особенно в первые два-три года жизни ребёнка
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился эмоциями от рождения и воспитания детей.

– Несколько лет назад вы стали папой…
– Сыну сейчас два с половиной года, он родился в декабре 2022 года. С каждым днём становится всё старше. Малыш полон энергии, обожает подвижные игры и машинки.

– Наверное, сложно и следить за ребёнком, и быть профессиональным хоккеистом?
– У меня стало больше обязанностей, зато получаешь больше от жизни, ведь в ней становится намного больше целей. Быть отцом, мужем и профессиональным игроком – это замечательно.

– Пришлось адаптироваться?
– Да, можно сказать и так, потому что гораздо меньше спишь, особенно в первые два-три года жизни ребёнка. Впрочем, когда ты становишься отцом, всё остальное уходит на второй план. Постепенно адаптируешься, на площадке делаешь свою работу, а дома ты любящий отец. Сейчас особенно наслаждаюсь отцовством», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Новости. Хоккей
