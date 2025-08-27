Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский лидер «Динамо» объяснил, почему команда не вышла в финал Кубка Гагарина

Канадский лидер «Динамо» объяснил, почему команда не вышла в финал Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил назвал причины, помешавшие бело-голубым попасть в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне. В полуфинальной серии динамовцы уступили «Трактору» в пяти матчах.

– Каковы всё-таки главные причины, не позволившие выйти в финал?
– Это был комплекс из нескольких причин: травмы у ключевых игроков, пара досадных ошибок. Особенно вспоминается третья игра, когда у нас были шансы в овертайме, но мы их не реализовали. Понимаем, насколько зачастую были близки, поэтому смотрим с оптимизмом в будущее.

– Что ждёте от нового сезона?
– Будем развивать то, что у нас получалось в последние два года. Строительство команды – процесс, который обычно занимает примерно три года. Как раз столько я нахожусь в клубе. И с каждым годом у нас получается лучше и лучше. Сделаем всё, чтобы выйти в финал в этом сезоне и победить там», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Эксклюзив
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android