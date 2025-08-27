Канадский лидер «Динамо» объяснил, почему команда не вышла в финал Кубка Гагарина

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил назвал причины, помешавшие бело-голубым попасть в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне. В полуфинальной серии динамовцы уступили «Трактору» в пяти матчах.

– Каковы всё-таки главные причины, не позволившие выйти в финал?

– Это был комплекс из нескольких причин: травмы у ключевых игроков, пара досадных ошибок. Особенно вспоминается третья игра, когда у нас были шансы в овертайме, но мы их не реализовали. Понимаем, насколько зачастую были близки, поэтому смотрим с оптимизмом в будущее.

– Что ждёте от нового сезона?

– Будем развивать то, что у нас получалось в последние два года. Строительство команды – процесс, который обычно занимает примерно три года. Как раз столько я нахожусь в клубе. И с каждым годом у нас получается лучше и лучше. Сделаем всё, чтобы выйти в финал в этом сезоне и победить там», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.