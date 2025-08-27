Скидки
Уил — о разрыве «Салаватом Юлаевым» контракта с Ливо: это выглядит довольно удивительно

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал разрыв контракта канадского форварда Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым».

– Ещё одно громкое событие межсезонья – «Салават Юлаев» разорвал контракт с одним из лучших игроков прошлогоднего регулярного чемпионата Джошем Ливо. Насколько это вас удивило?
– Не могу сказать, что хорошо его знаю. Вы правы, что всё это выглядит довольно удивительно. Но в КХЛ я выступаю на протяжении четырёх лет, и моя карьера здесь научила меня быть готовым ко всему. Да и в принципе не имеет значения, что за команда нам противостоит, надо одинаково готовиться и просто играть в хоккей.

– Нет ли страха, что в любой момент с вами могут вот так просто разорвать контракт?
– Очевидно, что всё может случиться. Но мы никак не можем на это повлиять. Нужно продолжать показывать хорошую игру, тогда могут появиться другие варианты», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Эксклюзив
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
