Канадский лидер «Динамо» назвал безумным исчезновение «Витязя» из состава участников КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил выход «Витязя» из состава участников КХЛ по финансовым причинам.

– Текущее межсезонье в КХЛ выдалось насыщенным – очень много интересных новостей. Поразила ли вас какая-то из них?
– Прочитал, что «Витязь» прекратил своё существование. Это звучало так безумно и странно. Нам было особенно удобно ездить на выезд в московский регион. К тому же клуб из Китая теперь будет играть в Санкт-Петербурге. Что ж, нам остаётся концентрироваться непосредственно на хоккее.

– «Шанхай» теперь будет играть не просто в Санкт-Петербурге, но ещё и на «СКА-Арене».
– Это будет очень интересно.

– Вам понравилось там играть? Вы ведь сражались на ней со СКА в первом раунде плей-офф.
– Было удивительно, она такая огромная. Важный опыт – играть на самой большой арене в мире со своей атмосферой. В нашей команде много опытных игроков, поэтому мы справились с давлением и оставались спокойными», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Эксклюзив
