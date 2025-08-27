Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джордан Уил рассказал, как отреагировал на легендарный рекорд Александра Овечкина в НХЛ

Джордан Уил рассказал, как отреагировал на легендарный рекорд Александра Овечкина в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о своей реакции на рекорд по голам в НХЛ капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Следили ли за матчами в НХЛ?
– Не было времени смотреть матчи, ведь они проходят либо очень рано утром, либо поздней ночью по московскому времени. На самом деле не смотрю много хоккея в свободное время. Слежу за своими играми, сменами, стараюсь понять, что у меня получается лучше или хуже. В остальном, когда нахожусь дома, выполняю роль отца. Дом – это время мультфильмов и игр с грузовиками и тракторами (улыбается).

– Но, наверное, вы в курсе рекорда Александра Овечкина?
– Конечно. Мне кажется, любой хоккеист не мог пропустить такое событие. Было прекрасно наблюдать за ним. Рекорды положительно влияют на развитие хоккея, так как вокруг события всегда возникает большой ажиотаж», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Эксклюзив
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android