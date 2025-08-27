Джордан Уил рассказал, как отреагировал на легендарный рекорд Александра Овечкина в НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о своей реакции на рекорд по голам в НХЛ капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

– Следили ли за матчами в НХЛ?

– Не было времени смотреть матчи, ведь они проходят либо очень рано утром, либо поздней ночью по московскому времени. На самом деле не смотрю много хоккея в свободное время. Слежу за своими играми, сменами, стараюсь понять, что у меня получается лучше или хуже. В остальном, когда нахожусь дома, выполняю роль отца. Дом – это время мультфильмов и игр с грузовиками и тракторами (улыбается).

– Но, наверное, вы в курсе рекорда Александра Овечкина?

– Конечно. Мне кажется, любой хоккеист не мог пропустить такое событие. Было прекрасно наблюдать за ним. Рекорды положительно влияют на развитие хоккея, так как вокруг события всегда возникает большой ажиотаж», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.