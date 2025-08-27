Скидки
Уил — о русском языке: если со мной будут говорить как с пятилетним ребёнком, тогда пойму

Уил — о русском языке: если со мной будут говорить как с пятилетним ребёнком, тогда пойму
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о владении русским языком и заявил, что знания языка хватает на бытовые нужды.

– Уже уверенно говорите на русском?
– С каждым годом мой русский становится немного лучше. Просто стараюсь каждую неделю или каждые две недели учить несколько новых слов или сразу фраз. Летом язык немного забывается, но по возвращении всё воспоминаю довольно быстро.

– Что для вас самое сложное в русском языке?
– Все говорят очень быстро. Это сложно. Но, если со мной будут говорить медленно, словно с пятилетним ребёнком, тогда пойму. Заказать еду или ходить по магазинам мои знания позволяют», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

