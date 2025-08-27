Скидки
Хоккей

Канадский хоккеист «Динамо» — о футбольном клубе: скоро они выиграют чемпионат России

Канадский хоккеист «Динамо» — о футбольном клубе: скоро они выиграют чемпионат России
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил заявил, что в скором времени футбольное «Динамо» выиграет чемпионат России.

– Домашняя арена «Динамо» как раз объединяет два вида спорта – хоккей и футбол. Футбольный клуб уже почти 50 лет не может выиграть чемпионат…
– Нелёгкая ситуация для болельщиков. Но у них нет иного пути, как продолжать болеть за их любимый клуб. Однажды, очень скоро, они снова выиграют чемпионат», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

«Динамо» — один из старейших футбольных клубов России и один из самых успешных российских клубов по количеству титулов за всю историю. Свой последний трофей, Кубок России, клуб завоевал в 1995 году.

