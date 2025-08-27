Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Динамо» рассказал, какие места ему сильнее всего нравятся в Москве

Канадский форвард «Динамо» рассказал, какие места ему сильнее всего нравятся в Москве
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил назвал свои любимые места для прогулок в столице России.

– Многие иностранцы называют Кремль и Красную площадь любимыми местами в Москве и даже всей России. У вашей семьи уже появились другие любимые места для прогулок?
– Ходим с сыном в аквапарк в «Лужниках» с большим количеством водных аттракционов. Часто бываем и в зоопарке, куда нравится ходить в начале сезона. Всей семьёй гуляем также по Петровскому парку, так как он находится рядом с нашим домом, в этом районе много хороших магазинов и ресторанов», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Эксклюзив
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android