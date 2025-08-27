Канадский форвард «Динамо» рассказал, какие места ему сильнее всего нравятся в Москве

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил назвал свои любимые места для прогулок в столице России.

– Многие иностранцы называют Кремль и Красную площадь любимыми местами в Москве и даже всей России. У вашей семьи уже появились другие любимые места для прогулок?

– Ходим с сыном в аквапарк в «Лужниках» с большим количеством водных аттракционов. Часто бываем и в зоопарке, куда нравится ходить в начале сезона. Всей семьёй гуляем также по Петровскому парку, так как он находится рядом с нашим домом, в этом районе много хороших магазинов и ресторанов», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.