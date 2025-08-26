«Испугались выиграть, страшно стало». Крикунов — об обидном поражении «Сочи» от «Трактора»

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области с «Трактором» (4:5). Сочинская команда в ходе первого периода вела со счётом 3:0, а победный гол пропустила за полторы минуты до финальной сирены.

«Для нас игра складывалась хорошо. Повели, забили хорошие голы. Вроде играли, потом испугались выиграть — у «Трактора» повели 3:0, страшно стало. А так ребята — молодцы. Сегодня именно играли в хоккей, это радует. Наши результаты впереди. Пока мы под приличной нагрузкой. Нужно вылезать, хотя и времени уже нет», — цитирует Крикунова пресс-служба «Трактора».