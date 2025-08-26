«Испугались выиграть, страшно стало». Крикунов — об обидном поражении «Сочи» от «Трактора»
Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области с «Трактором» (4:5). Сочинская команда в ходе первого периода вела со счётом 3:0, а победный гол пропустила за полторы минуты до финальной сирены.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов (Мачулин, Тянулин) – 08:03 (5x4) 0:2 Гуськов (Мачулин, Яремчук) – 13:43 (5x5) 0:3 Боден (Тянулин, Попов) – 15:36 (5x4) 1:3 Кадейкин – 16:16 (5x5) 2:3 Светлаков (Коршков, Дер-Аргучинцев) – 19:34 (5x4) 2:4 Биттен (Боден, Хёфенмайер) – 21:06 (5x5) 3:4 Горбунов (Коршков, Дэй) – 32:25 (5x5) 4:4 Гросс (Рыков, Коромыслов) – 38:10 (5x5) 5:4 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 58:35 (5x5)
«Для нас игра складывалась хорошо. Повели, забили хорошие голы. Вроде играли, потом испугались выиграть — у «Трактора» повели 3:0, страшно стало. А так ребята — молодцы. Сегодня именно играли в хоккей, это радует. Наши результаты впереди. Пока мы под приличной нагрузкой. Нужно вылезать, хотя и времени уже нет», — цитирует Крикунова пресс-служба «Трактора».
