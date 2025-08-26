«Такому результату я рад». Разин оценил поражение «Металлурга» от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5) на предсезонном турнире «Мемориал имени Ивана Ромазана».

«Матч получился непростым. Конечно, дома проигрывать не хочется, особенно при своих болельщиках, тем более когда много гостей из Башкирии. Это настроения не добавляет. Но, честно говоря, я рад, что сегодня мы получили такой результат. Когда на предсезонке обыгрываешь всех подряд, в сезон можно войти с «короной». А такие игры возвращают на землю и напоминают, что надо работать с удвоенной силой. Сегодня именно это и произошло — много пищи для размышлений. Такая предсезонка и нужна: чтобы сделать правильные выводы — и тренерскому штабу, и ребятам. Поэтому ещё раз повторю: такому результату я рад. Но, болельщики, извините», — цитирует Разина пресс-служба клуба.