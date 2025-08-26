Скидки
Главная Хоккей Новости

«Такому результату я рад». Разин оценил поражение «Металлурга» от «Салавата Юлаева»

«Такому результату я рад». Разин оценил поражение «Металлурга» от «Салавата Юлаева»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5) на предсезонном турнире «Мемориал имени Ивана Ромазана».

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Толчинский (Канцеров, Вовченко) – 14:15 (5x5)     1:1 Кузнецов (Панин) – 16:08 (5x5)     1:2 Жаровский (Федотов, Алалыкин) – 16:47 (5x5)     1:3 Сучков (Кузьмин, Федотов) – 19:59 (5x5)     1:4 Федотов (Кузьмин, Щербаков) – 43:04 (5x5)     2:4 Джонсон (Вовченко, Михайлис) – 49:11 (6x4)     2:5 Федотов (Сучков) – 58:28 (en)    

«Матч получился непростым. Конечно, дома проигрывать не хочется, особенно при своих болельщиках, тем более когда много гостей из Башкирии. Это настроения не добавляет. Но, честно говоря, я рад, что сегодня мы получили такой результат. Когда на предсезонке обыгрываешь всех подряд, в сезон можно войти с «короной». А такие игры возвращают на землю и напоминают, что надо работать с удвоенной силой. Сегодня именно это и произошло — много пищи для размышлений. Такая предсезонка и нужна: чтобы сделать правильные выводы — и тренерскому штабу, и ребятам. Поэтому ещё раз повторю: такому результату я рад. Но, болельщики, извините», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Магнитогорске
Комментарии
