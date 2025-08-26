Козлов — о победе «Салавата» над «Металлургом»: хороший матч, наконец-то сыграли цельно
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Металлургом» (5:2) в рамках предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана».
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Толчинский (Канцеров, Вовченко) – 14:15 (5x5) 1:1 Кузнецов (Панин) – 16:08 (5x5) 1:2 Жаровский (Федотов, Алалыкин) – 16:47 (5x5) 1:3 Сучков (Кузьмин, Федотов) – 19:59 (5x5) 1:4 Федотов (Кузьмин, Щербаков) – 43:04 (5x5) 2:4 Джонсон (Вовченко, Михайлис) – 49:11 (6x4) 2:5 Федотов (Сучков) – 58:28 (en)
«Сегодня получилась хорошая встреча — от первой до последней минуты. У нас сейчас много пищи для размышлений и по новым игрокам, и по нашим взрослым ребятам, и по молодым. Наконец-то сыграли цельно: и в атаке, и в обороне. Я считаю, это был именно целостный матч», — цитирует Козлова пресс-служба магнитогорского клуба.
Следующий матч на турнире «Металлург» сыграет завтра, 27 августа, с фарм-клубом ВХЛ «Магниткой». «Салават Юлаев» в этот же день встретится «Барысом».
Комментарии
