Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — о победе «Салавата» над «Металлургом»: хороший матч, наконец-то сыграли цельно

Козлов — о победе «Салавата» над «Металлургом»: хороший матч, наконец-то сыграли цельно
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Металлургом» (5:2) в рамках предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана».

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Толчинский (Канцеров, Вовченко) – 14:15 (5x5)     1:1 Кузнецов (Панин) – 16:08 (5x5)     1:2 Жаровский (Федотов, Алалыкин) – 16:47 (5x5)     1:3 Сучков (Кузьмин, Федотов) – 19:59 (5x5)     1:4 Федотов (Кузьмин, Щербаков) – 43:04 (5x5)     2:4 Джонсон (Вовченко, Михайлис) – 49:11 (6x4)     2:5 Федотов (Сучков) – 58:28 (en)    

«Сегодня получилась хорошая встреча — от первой до последней минуты. У нас сейчас много пищи для размышлений и по новым игрокам, и по нашим взрослым ребятам, и по молодым. Наконец-то сыграли цельно: и в атаке, и в обороне. Я считаю, это был именно целостный матч», — цитирует Козлова пресс-служба магнитогорского клуба.

Следующий матч на турнире «Металлург» сыграет завтра, 27 августа, с фарм-клубом ВХЛ «Магниткой». «Салават Юлаев» в этот же день встретится «Барысом».

Материалы по теме
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Магнитогорске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android