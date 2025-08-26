Козлов — о победе «Салавата» над «Металлургом»: хороший матч, наконец-то сыграли цельно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Металлургом» (5:2) в рамках предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана».

«Сегодня получилась хорошая встреча — от первой до последней минуты. У нас сейчас много пищи для размышлений и по новым игрокам, и по нашим взрослым ребятам, и по молодым. Наконец-то сыграли цельно: и в атаке, и в обороне. Я считаю, это был именно целостный матч», — цитирует Козлова пресс-служба магнитогорского клуба.

Следующий матч на турнире «Металлург» сыграет завтра, 27 августа, с фарм-клубом ВХЛ «Магниткой». «Салават Юлаев» в этот же день встретится «Барысом».