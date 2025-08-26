Аскаров — первый в рейтинге лучших молодых вратарей в системах клубов НХЛ от Daily Faceoff

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров возглавил рейтинг лучших молодых вратарей в системах клубов НХЛ по версии Daily Faceoff. Издание опубликовало 25 лучших проспектов лиги среди голкиперов на сезон-2025/2026.

В список вошли вратари в возрасте 25 лет или моложе, которые сыграли менее 15 матчей в прошлом сезоне, или не провели значительного количества времени в НХЛ за последние 3 года. Всего в рейтинг попали семь российских вратарей.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);

2. Джейкоб Фаулер («Монреаль»);

3. Трей Августин («Детройт»);

4. Михаил Егоров («Нью-Джерси»);

5. Себастьян Косса («Детройт»);

6. Джошуа Равенсберген («Сан-Хосе»);

7. Михаэль Грабал («Юта»);

8. Картер Джордж («Лос-Анджелес»);

9. Лееви Мериляйнен («Оттава»);

10. Пётр Андреянов («Коламбус»);

11. Девон Леви («Баффало»);

12. Йеспер Валльстедт («Миннесота»);

13. Илья Набоков («Колорадо»);

14. Джек Иванкович («Нэшвилл»);

15. Хэмптон Слукински («Лос-Анджелес»);

16. Алексей Медведев («Ванкувер»);

17. Карл Линдбом («Вегас»);

18. Егор Заврагин («Филадельфия»);

19. Эрик Портильо («Лос-Анджелес»);

20. Михал Прадел («Детройт»);

21. Семён Фролов («Каролина»);

22. Якуб Добеш («Монреаль»);

23. Лукас Бекман («Оттава»);

24. Дилан Гаранд («Рейнджерс»);

25. Дрю Коммессо («Чикаго»).