Аскаров — первый в рейтинге лучших молодых вратарей в системах клубов НХЛ от Daily Faceoff

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров возглавил рейтинг лучших молодых вратарей в системах клубов НХЛ по версии Daily Faceoff. Издание опубликовало 25 лучших проспектов лиги среди голкиперов на сезон-2025/2026.
В список вошли вратари в возрасте 25 лет или моложе, которые сыграли менее 15 матчей в прошлом сезоне, или не провели значительного количества времени в НХЛ за последние 3 года. Всего в рейтинг попали семь российских вратарей.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);
2. Джейкоб Фаулер («Монреаль»);
3. Трей Августин («Детройт»);
4. Михаил Егоров («Нью-Джерси»);
5. Себастьян Косса («Детройт»);
6. Джошуа Равенсберген («Сан-Хосе»);
7. Михаэль Грабал («Юта»);
8. Картер Джордж («Лос-Анджелес»);
9. Лееви Мериляйнен («Оттава»);
10. Пётр Андреянов («Коламбус»);
11. Девон Леви («Баффало»);
12. Йеспер Валльстедт («Миннесота»);
13. Илья Набоков («Колорадо»);
14. Джек Иванкович («Нэшвилл»);
15. Хэмптон Слукински («Лос-Анджелес»);
16. Алексей Медведев («Ванкувер»);
17. Карл Линдбом («Вегас»);
18. Егор Заврагин («Филадельфия»);
19. Эрик Портильо («Лос-Анджелес»);
20. Михал Прадел («Детройт»);
21. Семён Фролов («Каролина»);
22. Якуб Добеш («Монреаль»);
23. Лукас Бекман («Оттава»);
24. Дилан Гаранд («Рейнджерс»);
25. Дрю Коммессо («Чикаго»).