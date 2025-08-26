«Веселее! Мы в хоккее!» Роман Ротенберг выложил фотографию с Кириллом Капризовым

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг опубликовал фотографию с российским форвардом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым со скамейки запасных во время тренировочного матча.

«Веселее! Мы в хоккее!» – подписал фото Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

На данный момент Капризов находится в России, где готовится к сезону Национальной хоккейной лиги под руководством заслуженного мастера спорта России Дмитрия Яшанькина.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего Капризова с «Миннесотой» с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести встречах Кубка Стэнли — 2025.