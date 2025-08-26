Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Капризов и Кучеров заняли первые места в рейтинге левых и правых крайних форвардов NHL 26

EA Sports продолжает раскрывать список игроков с самыми высокими рейтингами по позициям в преддверии выхода NHL 26. Был опубликован рейтинг 10 лучших крайних левых и правых нападающих.

Суперзвезда «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил наивысший рейтинг среди левых нападающих — 94, а Мэттью Ткачук из «Флориды Пантерз» идёт сразу за ним с общим рейтингом 93. На третьем месте расположился российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с рейтингом 92. Шестое место с рейтингом 90 занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Фото: EA Sports

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место среди крайних правых нападающих с рейтингом 96. На девятом месте оказался российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко с рейтингом 89.