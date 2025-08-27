Микко Рантанен оштрафован за неявку к месту военной службы в Финляндии

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен оштрафован за неявку к месту военной службы. Окружной суд Хельсинки приговорил хоккеиста к штрафу в размере € 33 290. Его также обязали выплатить государству компенсацию в размере € 40, сообщает Ilta-Sanomat. Решение не является окончательным и может быть обжаловано.

Нападающий должен был приступить к службе 15 апреля 2024 года, однако вместо явки подал запрос на отсрочку. Его заявление было одобрено 16 апреля. Это стало предметом претензий со стороны прокуратуры: Рантанен фактически пропустил один день службы без разрешения.

Рантанен отрицал совершение преступления. По словам игрока, он не знал, что ему было приказано поступить на службу 15 апреля. После разговора с руководителем тренерского состава спортивной школы в мае 2023 года у него сложилось впечатление, что он должен поступить на службу не ранее июля 2024 года.

Рантанен не помнит, чтобы после этого получал какую-либо информацию или видел приказ о начале службы в апреле 2024 года. Однако утром 15 апреля с ним связался руководитель и сообщил, что он должен приступить к службе. В то время финский нападающий находился в США и проводил сезон в составе «Колорадо Эвеланш». Рантанен рассказал, что подал заявление об отсрочке сразу после получения соответствующих инструкций.

Суд постановил, что причины, приведённые Рантаненом, не освобождают его от ответственности и не устраняют преднамеренность его деяния. Отметим, что летом прошлого года Рантанен был освобождён от военной службы по состоянию здоровья.